Goed nieuws voor Mignolet? 'Liverpool ziet af van legendarische doelman'

De doelmannenkwestie bij Liverpool werd dit seizoen een ware soap. Simon Mignolet mocht starten, kreeg heel wat kritiek en werd vervangen door Karius. Die kreeg nog meer kritiek, dus werd Mignolet opnieuw nummer één.

The Reds werden toch opnieuw verwacht een nieuwe doelman aan te trekken en even werd de naam van Casillas genoemd. Maar volgens The Liverpool Echo staat een nieuwe doelman dan toch niet op het verlanglijstje van Klopp.