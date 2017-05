'Trip down memory lane': Nilis wordt 50 en daar horen zijn (ongelofelijke) beste momenten bij

We gaan toegeven, ook wij waren groot fan van Nilis. We noemen hem nu nog altijd de man die we geen enkele lelijke goal zagen maken. Misschien zijn die verdrongen door de vele fantastische goals die hij maakte. Want als u onderstaande filmpjes gaat bekijken en nooit Nilis aan het werk zag, zal uw dag meteen goed zijn.

Nilis had geweldige afstandsschoten in huis, maar eens hij alleen voor een doelman kwam, was die ook quasi altijd gezien. Kansloos tegen het fantastische opwippertje, de plaatsbal of de dribbel. Nilis was niet de snelste, maar maakte alles goed met zijn intelligente plaatsing en overzicht.

Na vier titels en drie bekers met Anderlecht vertrok hij naar PSV. De Braziliaan Ronaldo - die zijn Europese carrière bij de Eindhovenaren begon - noemde hem na zijn loopbaan die hem ook langs Inter, Barcelona, Real Madrid en AC Milan leidde, de beste spits waar hij ooit mee samenspeelde. Ga er maar eens het lijstje van topspitsen op na waarmee die samenspeelde...

In maart van 2000 tekende Nilis een contract bij Aston Villa. Tegen Chelsea maakte hij zijn debuut met een absolute wereldgoal. Drie dagen later was zijn carrière voorbij. Na een botsing met Ipswich-doelman Richard Wright liep Nilis een afschuwelijke blessure op: een dubbele beenbreuk. De beelden ervan doen ons nog steeds huiveren en treurig terugkijken op wat had kunnen zijn...

Tegenwoordig is Nilis spitsentrainer bij PSV. Daar heeft hij op training al een paar keer de monden van de jonkies doen openvallen als ze hem vroegen zijn traptechniek nog eens te demonstreren. Kijk maar eens naar onderstaand filmpje waarin hij de bal twee keer vanop twintig meter in het karretje legt.