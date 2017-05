Anderlecht verliest nipt finale prestigieus tornooi

Anderlecht won de groepsfase tegen ploegen als FC Zürich, Sankt Gallen, Mainz en het gerenommeerde Benfica Lissabon. In de finale mocht het de wei in tegen Lyon, maar de Fransen bleken nipt sterker.

Een mooi schot van Maolida in de achttiende minuut besliste de wedstrijd. De matchen duurden overigens maar 50 minuten, daar in Zwitserland. Bekijk hieronder de beelden van de wedstrijd. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.