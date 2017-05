De moeilijke weg van Fellaini: van 'dure flop' van Moyes naar dÃ© troefkaart van Mourinho

2013/2014: Valse start

Onder nieuwbakken coach David Moyes liep het meteen mis. De erfenis van Alex Ferguson bleek te zwaar om dragen, zeker door de mislukte transferperiode. Moyes vond Ander Herrera te duur en betaalde in paniek op de laatste dag heel wat geld voor Marouane Fellaini.

Het liep niet onder Moyes en velen zagen ook Fellaini als een oorzaak van de slechte resultaten. Het feit dat hij dé grote transfer was van de in de loop van het seizoen ontslagen oefenmeester, hielp niet. Fellaini verzamelde maar twaalf basisplaatsen, maar verkocht wel een pak pruiken.

2014/2015 & 2015/2016: Haat/liefde met Van Gaal

Bij het begin van het seizoen 2014/2015 lag Fellaini al niet meer in de bovenste schuif bij de supporters van United, maar onder Louis Van Gaal kreeg hij opnieuw meer kansen. Al leek dat ook door een chronisch gebrek aan sterke middenvelders te komen. Fellaini scoorde zes goals en krikte zo zijn statistieken op.

Het seizoen daarna was het immers opnieuw naar af voor de lange kopbalsterke Belgische stormram. Van Gaal gebruikte hem amper en hij kwam aan nog minder minuten dan in het rampjaar onder Moyes en Giggs. Één ding stond vast, Fellaini was meer dan op weg naar de uitgang.

2016/2017: Haast onmisbaar voor Mourinho

Maar daar stak Mourinho een stokje voor. Één van de eerste acties van Mourinho was Fellaini opbellen om hem te zeggen dat hij nooit zou moeten vertrekken zolang Mourinho er was.

Hij gebruikte Fellaini regelmatig in de competitie en wist vooral in de Europese confrontaties perfect in te spelen op de sterkte van Fellaini. Met succes, na zijn knalprestatie heeft hij zich -tegen de gang van het spel in- terug in de harten van de supporters gespeeld. De lof die hij kreeg kan u hier nog eens bekijken.