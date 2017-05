Ook in FIFA krijgt Rode Duivel enorme eer na gewonnen finale

De makers van FIFA 17 bombardeerden Marouane Fellaini immers tot man van de match in de partij tegen Ajax. Om de gelegenheid te vieren krijgt Fellaini in het meest populaire voetbalspel nu een hogere rating.

Fellaini was gisteren werkelijk overal en kreeg op Twitter ook heel wat lof. Lees hier nogmaals de meest opmerkelijke tweets. Nochtans dacht de BBC daar blijkbaar anders over. De Rode Duivel moest zich tevreden stellen met een zesje.

Huge win for @ManUtd and a #MOTM for @Fellaini! pic.twitter.com/VhHVBOZTl9