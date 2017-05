Houben bijt van zich af: "Genk maakt 25 miljoen euro winst als vzw, maar we kunnen tenminste niet worden overgenomen door pakweg een Thai"

Herbert Houben maakte vorige week leuk nieuws bekend na de nieuwe bestuursverkiezing. "We hebben een nettowinst gemaakt van 25 miljoen euro. Dit is ons op één na beste resultaat. Daar zijn we erg blij mee."

Maar Genk doet dat vanuit een vzw-structuur. Een vereniging zonder winstoogmerk dat 25 miljoen euro winst maakt, kan dat wel? "Met onze huidige structuur kunnen we niet overgenomen worden door pakweg een Thai", verdedigt hij zich in Sport/Voetbalmagazine.

"Ik heb niks tegen Thailanders of Chinezen, maar ik geloof niet dat de lokale verankering gewaarborgd blijft als zij hier een club overnemen. Ik zou nooit kunnen verdragen dat zoiets met Genk zou gebeuren. De structuur waarin we werken is daaraan ondergeschikt, het gaat erom wat het beste is voor de club."