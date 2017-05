Het is nu Ã©cht duidelijk: Nainggolan is dÃ© nieuwe patron bij Roma

Het is nu écht duidelijk: Nainggolan is dé nieuwe patron bij Roma

door Sander De Graeve

Radja Nainggolan is de nieuwe leider van Roma

Foto: © Twitter

Nu Francesco Totti volgend seizoen niet meer in een Roma-shirt een voetbalveld zal vereren met zijn aanwezigheid, is het tijd voor een nieuwe leider bij de Romeinen. Die nieuwe leider is een Belg.