Southgate verdedigt beslissing om Rooney uit het team te weren: "Wat moest ik doen?"

Bondscoach Gareth Southgate kreeg dus heel wat vragen op zijn persconferentie omtrent de afwezigheid van de Engelse kapitein. Hij gaf aan dat het niet helemaal de schuld van Rooney zelf was.

"Er zijn gewoon heel wat spelers die op zijn positie momenteel echt uitstekend spelen", aldus Southgate. "Lallana en Dele Alli deden het al uitstekend en verder hebben we ook nog Marcus Rashford, Harry Kane en Jermain Defoe."

Die jongens zijn in vorm en verdienen het om hun plaats te houden -Gareth Southgate

"En dan is er nog Jamie Vardy die zijn vorm opkrikte naar het einde van het seizoen toe. Ik kon niet anders, deze jongens zijn in vorm en verdienden om hun plaats te behouden." Helemaal dicht is de deur niet.

"Ik heb toch al bewezen met de selectie van Defoe, die nog een stuk ouder is dan Wayne, dat ik selecteer op basis van prestaties en niet op leeftijd", sloot Southgate af.