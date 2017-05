Ooit een wereldster, nu op zijn 31ste door iedereen afgeschreven, zelfs door de bondscoach

De 31-jarige aanvaller van Manchester United werd dit seizoen ook al opzijgeschoven door José Mourinho. En nu laat Southgate hem ook al voor de tweede keer op rij uit zijn 25-koppige selectie. Rooney is nochtans topschutter aller tijden van Engeland met 53 goals.

Het is door zijn gebrek aan speeltijd dat Southgate hem links laat liggen. Ploegmaat Marcus Rashford is hem intussen voorbijgestoken in de hiërarchie. De andere spitsen zijn Jermain Defoe, Harry Kane en Jamie Vardy.

Doelmannen: Jack Butland (Stoke), Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino), Tom Heaton (Burnley)

Verdedigers: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Aaron Cresswell (West Ham), Ben Gibson (Middlesbrough), Phil Jones (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Tottenham)

Middenvelders: Dele Alli (Tottenham), Eric Dier (Tottenham), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Brom), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling (Man City)

Aanvallers: Jermain Defoe (Sunderland), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester)