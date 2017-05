Analist duidelijk over speler Club Brugge: "Hij is jong en heeft talent, maar dat moet uit zijn spel"

“Hij was uitblinker tegen AA Gent, maar heeft een vervelend kantje: als hij wat van kortbij wordt verdedigd, kan hij zich moeilijk beheersen. Drie keer gebeurde het in een thuiswedstrijd, ook dat valt mij op”, vertelt analist Wim De Coninck in Sport/Voetbalmagazine.

Tegen Gent liet Wesley zich al voor de derde keer in negatieve zin opmerken. “Een eerste incident tegen Anderlecht en Kara Mbodj, tijdens de reguliere competitie. Toen kreeg hij rood. Vervolgens met Clinton Mata van Charleroi. Toen kwam hij ermee weg. Nu weer tegen Gent en Stefan Mitrovic”, aldus De Coninck.

Recidiveren

“De scheidsrechter had het niet gezien, de man achter doel wél. Geel was het verdict, terwijl het donkerrood moest zijn. Wesley is jong en heeft talent, maar dit is recidiveren en dat moet uit zijn spel”, besluit de analist.