Monaco maakt kennis met Tielemans die hen meteen charmeert: "Een eenvoudige jongen die prijzen komt pakken"

Tielemans beschreef zichzelf, want blijkbaar zijn er in Monaco weinigen die hem kennen. "Ik ben een box-to-box-speler", begint hij. "Ik kan verdedigen, maar ik ben vooral aanvallend sterk. Ik ben tweevoetig en heb een goeie techniek. Ik ben een eenvoudige jongen en ga niet beginnen zweven", liet hij weten.

Hij verklaarde ook zijn keuze. "Monaco is een club met een ambitieus project, ook in Europa. Dit jaar hebben ze een fantastisch parcours afgelegd in de Champions League. Ik voelde het vertrouwen, want de ploeg heeft al lang interesse in mij. Daarom wou ik hier ook tekenen. Het zal een eer voor mij zijn om hier te spelen. Ik zal er alles aan doen om me hier verder te ontwikkelen en veel prijzen te pakken."