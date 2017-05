Hoe Zlatan opnieuw dÃ© held was: met golfkarretje Ã©n spandoek van de fans: "Blijf en je mag mijn vrouw ***"

Hoe Zlatan opnieuw dé held was: met golfkarretje én spandoek van de fans: "Blijf en je mag mijn vrouw ***"

door Manuel Gonzalez vanuit Stockholm



Zlatan Ibrahimovic was dé held van de avond

Foto: © photonews

De Friends Arena in Stockholm was het schouwtoneel van de finale van de Europa League. En er was één held: Zlatan Ibrahimovic. Al speelde die geen minuut mee.