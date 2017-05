AA Gent krijgt goed nieuws uit Engeland (maar er zit nog iets in de weg voor droomtransfer)

Fulham, zijn huidige club, staat zeker niet weigerachtig tegenover een transfer naar de Buffalo's als Odoi zelf groen licht geeft. De Londenaren willen onderhandelen over een prijs en willen ook een speler van Gent in de deal betrekken, weet Het Nieuwsblad.

Vraag is of Odoi zelf wil terugkeren, want hij woont graag in Londen en is er enorm populair. Wel krijgt hij niet altijd veel speeltijd door de concurrentie met Ryan Fredericks. Odoi wil afwachten wat er met hem gaat gebeuren vooraleer Gent een antwoord te geven. Voor blauw-wit zou Odoi een ideale vervanger voor Foket zijn, die eventueel ook kan depanneren als er iets met Asare gebeurt. En hij is Belg, wat ook niet onbelangrijk is.