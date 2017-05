Genk-trainer over de wedstrijd van morgen en de evolutie van zijn ploeg: "Daar ben ik trots op"

Goeie aanloop naar volgend seizoenDeel deze quote:

Genk wil weer Europa in, maar weet ook wat het is om zo vroeg weer aan de slag te moeten. "Het zou een enorme ontgoocheling zijn moesten we het niet halen. Maar een mislukking vind ik het seizoen niet. We mogen ook niet vergeten welke evolutie wij als ploeg gemaakt hebben."

"Ondanks het drukke programma en het tekort aan trainingstijd. Daar ben ik trots op. We hebben heel wat stappen kunnen zetten. Meer gescoord en minder doelpunten tegengekregen denk ik. Dat mogen we niet vergeten. Of we nu zaterdag winnen of verliezen, dit is een goede aanloop naar het volgende seizoen."