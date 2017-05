Transfergeruchten 26/05: Barcelona wil shoppen bij Man U en Genk dreigt opnieuw verdediger aan Engelsen te verliezen

Ook Club Brugge heeft interesse in Matz Sels , weet La Capitale. Anderlecht heeft al voorzichtig gepolst, maar moet ook rekening houden met de ambitieuze Svilar en met Boeckx, die heel veel krediet opbouwde.

Volgens The Watford Observer zou Watford interesse hebben in Omar Colley van Genk. Eerder haalden de Engelsen al Christian Kabasele weg bij de Limburgers.

Denis Odoi zou dan weer dicht bij AA Gent staan. Fulham wil meewerken, maar de vraag is of Odoi zin heeft in een terugkeer naar België.