'Monaco haalt na Tielemans nog een smaakmaker weg uit de Jupiler Pro League'

door Redactie



'AS Monaco haalt na Tielemans nog een smaakmaker weg uit de Jupiler Pro League'

Frans landskampioen AS Monaco verzekerde zich eerder deze week van de diensten van Youri Tielemans. De transferhonger van Monaco is echter nog niet gestild, want de club wil nog een smaakmaker weghalen uit de Jupiler Pro League.