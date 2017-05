Niet in BelgiÃ«, maar Hasi mogelijk op weg naar Europese topclub

Hasi heeft nog steeds geen club, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. Volgens de Waalse krant La Dernière Heure is hij een belangrijke kandidaat om de nieuwe coach van het Griekse Olympiakos te worden. Hasi werd eerder gelinkt aan Kortrijk en Antwerp, maar bij The Great Old zitten ze op het spoor van Peter Maes.

Volgens de krant heeft Hasi al een ontmoeting gehad met het bestuur van de club uit Athene, die dit seizoen hun 19de titel veroverden. Volgens Griekse waarnemers is hij echter niet de topkandidaat.