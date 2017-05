Trainer West-Vlaamse ploeg gevangenis in nadat speurders zijn diepvries doorzochten

De 35-jarige L.S. werd onlangs doorgeschoven van de reserven naar de eerste ploeg. Maar nu zit Westende dus met een serieus probleem, want de man zit sinds vorige week in de gevangenis na een huiszoeking bij hem thuis. Daar vonden de speurders 200 gram speed in de diepvries, weet HLN.

Daarnaast werden ook nog enkele dosissen clenbuterol, een verboden spierversterkend middel, aangetroffen. De aanhouding werd dinsdag met minstens nog een maand gehandhaafd. "Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Of hij bij de club kan blijven, daar zullen we vooralsnog geen uitspraken over doen."

"Maar om de imagoschade kunnen we niet heen", zegt Bart Bouton, voorzitter van de derdeprovincialer. "We gaan dus op zoek naar een nieuwe trainer, want we kunnen niet tolereren dat onze club geassocieerd wordt met dergelijke feiten."