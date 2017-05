De soap is nog niet gedaan: Leuvense oppositie dient klacht in na "gebrek aan democratie" in OHL-dossier

De oppositiepartijen in de Leuvense gemeenteraad, Open Vld en N-VA, dienen klacht in bij de gouverneur van Vlaams-Brabant over de afhandeling van de overname van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven (OHL) door de Thaise groep King Power. Zij hadden graag alle betrokkenen in het dossier gehoord.