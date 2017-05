Macht van Geschillencommissie wordt ingeperkt, oordeel scheidsrechters wordt belangrijker

De rol van de scheidsrechters zal dus belangrijker worden. De Geschillencommissie en de Geschillencommissie Hoger Beroep mogen vanaf volgend seizoen enkel een straf opleggen als de scheidsrechter op basis van tv-beelden vindt dat de grenzen van het aanvaardbare overschreden zijn. Dat heeft de Pro League beslist, weet Het Nieuwsblad.

"Het respect voor de bevoegdheden van eenieder houdt in dat de Geschillencommissie of de Geschillencommissie Hoger beroep dient rekening te houden met de beoordeling van de scheidsrechter bij het zien van de tv-beelden in een zitting van de disciplinaire instanties", motiveert de Pro League zijn beslissing.