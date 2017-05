Eden Hazard geeft Belgisch talent een goeie raad: "Vertrek"

Musonda - en vooral zijn familie - heeft het naar zijn/hun zin in Londen en willen niet vertrekken uit de wereldstad. Bij Chelsea zit er voor hem echter ook volgend seizoen niet echt een kans in. Eden Hazard - die dicht bij hem staat - heeft hem al geadviseerd om te vertrekken. Zou hij luisteren?

"Charly moet in de eerste plaats spelen", zegt Hazard. "Hij heeft de kwaliteiten om bij ons te spelen en kan misschien hopen op een kans, maar het is altijd moeilijk om een plaats bij Chelsea af te dwingen. Het is beter voor hem dat hij vertrekt en ergens gaat spelen."