Dury wordt het zeker niet, maar deze twee Belgische trainers staan nog steeds op het verlanglijstje van Club Brugge

Heel wat namen passeerden reeds de revue. De trainers die het laatst in verband werden gebracht met een overstap naar het Jan Breydelstadion, zijn Frank de Boer (ex-Ajax) en Stale Solbakken (FC Kopenhagen).

Mazzu en Maes

Of wordt het straks toch een Belgische trainer? Je weet het maar nooit. Francky Dury wordt het al zeker niet, want hij blijft trainer van Zulte Waregem. Twee andere Belgen behoren wel nog steeds tot het kransje met coaches die Preud’homme mogelijk opvolgen: Felice Mazzu (Sporting Charleroi) en Peter Maes (ex-Genk).

Beide trainers bewezen zich tijdens de voorbije jaren in het Belgische voetbal, maar of dat effectief genoeg is om bij Club Brugge aan de slag te gaan, is niet helemaal duidelijk. Afwachten…