Gaat Antwerp met grove borstel door kern? 'Vleminckx en deze acht spelers mogen/moeten weg'

In de komende weken mogen we wellicht nog enkele nieuwkomers verwachten op de Bosuil. In zowat iedere linie mag er nog een onmiddellijk inzetbare speler bij. Maar ook langs uitgaande zijde staat er wellicht nog wat te gebeuren…

Zo meldt Het Nieuwsblad dat maar liefst negen spelers mogelijk weg moeten bij The Great Old. Nicaise Kudimbana en/of Kevin Debaty, Steve Colpaert, Maxime Biset, Stephen Buyl, Nico Binst, Michael Lallemand en wie weet ook Björn Vleminckx en William Owusu. Zij zouden Antwerp mogen/moeten verlaten.