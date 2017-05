Gewilde speler van Anderlecht geeft toe: "Verschillende Engelse clubs namen al contact met me op"

Zo hoopt ook Frank Acheampong vurig op een transfer. De Ghanese spurtbom van Anderlecht heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Engeland en zal niet rusten vooraleer hij zijn transfer beet heeft.

“Iedereen droomt ervan om in de Premier League te spelen”, vertelde Acheampong aan de BBC. Als er een goed bod op tafel komt, dan zal Anderlecht een transfer niet in de weg staan. “We werken eraan en laat ons hopen dat ik krijg wat ik wil. Het is mijn droom, mijn prioriteit om in de Premier League te spelen.”

Er spelen zelfs al enkele zaken, zo geeft Acheampong aan. “Verschillende Engelse clubs namen al contact met me op. Maar ik kan er nog niet veel over zeggen”, besloot de 23-jarige Ghanees. Bournemouth, Watford en Newcastle United zouden lonken naar de snelle flankspeler van Anderlecht.