Rode Duivel had wereld aan zijn voeten, maar staat nu voor vierde(!) uitleenbeurt: "Dat heeft me geremd"

Manchester City zou alvast opnieuw duidelijk gemaakt hebben aan Jason Denayer dat hij ook volgend jaar niet in de plannen van The Citizens zal voorkomen. Een nieuwe uitleenbeurt dringt zich dus op.

Het zou voor de vierde keer in evenveel seizoenen zijn, want ook bij Celtic, Galatasaray en Sunderland heeft hij een jaartje gezeten de voorbije drie jaar. Dus toch maar een definitieve oplossing zoeken? Guardiola wilde hem al in een ruildeal voor Alexis Sanchez gebruiken, al rest de vraag of Denayer bij Arsenal wél zou spelen.

In de zomer van 2016 was hij nog bij de Rode Duivels op het EK: “20 jaar en al op een groot toernooi staan, er zijn niet veel voetballers die dat kunnen zeggen. Ik heb nog vele jaren voor mij en wil enkel beter worden.”

Maar de grote progressie is er niet gekomen. Bij Celtic leerde hij veel bij, maar in zijn tweede seizoen als huurling was hij met problemen aan onder andere de heup, kuit en dij bijna twintig wedstrijden niet inzetbaar bij Galatasaray, ook bij Sunderland was hij verschillende keren out – onder meer met de adductoren.

Bovendien werd hij de voorbije maanden ook niet opgenomen in de selecties van Roberto Martinez, in oktober moest hij de beloften naar het EK proberen te leiden. Al lukte dat door een blessure dus ook niet. “Blessures hebben me al vaak afgeremd”, besefte Denayer.

“Maar voor mij moet er ook druk op de ketel staan. Bij Celtic ging het me misschien iets te makkelijk af, ik wil altijd uitgedaagd worden.” We mogen dus zeker nog wat van Denayer verwachten de komende seizoenen. Als hij eens een goede voorbereiding kan doormaken en blessurevrij blijft …