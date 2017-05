Tien goals voor de Buffalo's, maar om deze redenen moet hij weg: "Deed pijn aan de ogen"

De ervaren aanvaller van AA Gent scoorde in 1478 speelminuten in de Jupiler Pro League liefst tien doelpunten. Tel daar ook nog een assist bij en hij was elke 134 minuten bepalend voor de Buffalo's.

Maar toch hoeft hij niet meteen te hopen dat hij volgende jaargang nog bij AA Gent zal zitten. Daarvoor zou hij volgens Sport/Voetbalmagazine te weinig volgzaam zijn geweest - tijdens de winterstage zette hij zich samen met naamgenoot Taravel buitenspel.

"Ook zijn kaatswerk of het in één tijd voetballen deed vaak pijn aan de ogen, wegens een gebrek aan technische basis. Daarnast kwam bij de fysieke inspanningsproeven nog naar boven dat hij zijn pijngrens minder wilde opzoeken", aldus nog het magazine.