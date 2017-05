Manchester United is zeker van Champions League en maakt jacht op Ã©Ã©n man in het bijzonder: 'Toptransfer van 100 (!) miljoen euro in de maak'

Manchester United is zeker van Champions League en maakt jacht op één man in het bijzonder: 'Toptransfer van 100 miljoen euro in de maak'

door Redactie



Manchester United is zeker van Champions League en maakt jacht op één man in het bijzonder: 'Toptransfer van 100 (!) miljoen euro in de maak'

Manchester United veroverde afgelopen woensdag de Europa League, nadat het elftal van José Mourinho met 0-2 won van Ajax. Nu United een ticket voor de Champions Leaguegroepsfase van volgend seizoen beet heeft, wil het fors investeren.