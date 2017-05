Ex-coach Racing Genk trekt naar Cyprus

Dat deed hij in totaal één seizoen, als assistent van Advocaat bij het Turkse Fenerbahçe. Met APOEL Nicosia biedt er zich nu een nieuwe kans aan om zich nogmaals te bewijzen als hoofdcoach. Mario Been was voor Racing Genk bij Feyenoord aan de slag.

Daar verloor hij met Feyenoord, de huidige kampioen, eens met maar liefst 10-0 van PSV. Bij APOEL krijgt hij alleszins alle kansen, al is er ook druk. Het Cypriotische team deed het de laatste seizoenen lang niet slecht op het Europese toneel.