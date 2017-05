Svilar zadelt Anderlecht met probleem op: "Dat is geen optie voor ons"

Om te beginnen: Anderlecht wil onder geen enkel beding zijn goudhaantje in doel kwijt en rekent er op dat het hem op termijn jarenlang als nummer 1 zal kunnen gebruiken in het Astridpark. Dus hem verkopen? Neen, dat is uit den boze.

Wat paars-wit eventueel wél zou zien zitten is de jonge goalie misschien uit te lenen om hem zo volgend seizoen speelgelegenheid te gunnen bij een A-team. Maar: de entourage van Svilar staat daar niet om te springen.

Wie volgend seizoen ook de nummer 1 is bij paars-wit (Ruben, Sels, ...): het zal op huurbasis zijn. Boeckx heeft dit seizoen trouwens heel veel krediet opgebouwd en zelfs met een blessure zal Weiler hem niet zomaar laten vallen. Vanaf 2018-2019 is het dan waarschijnlijk aan Svilar. Maar nu al nummer 1? Mogelijk is het te vroeg, maar daar denkt hijzelf en zijn entourage anders over.

En dus is vader Svilar duidelijk, zoals hij dat overigens altijd geweest is. Het stond namelijk twee maanden geleden al op ... onze webstek! "Hem uitlenen? Neen, dat is voor ons niet echt een optie." Een dossier dat dus heel voorzichtig zal moeten worden ontmanteld de komende dagen en weken.