Ex-speler Club Brugge zegt 'nee' op toenadering van Anderlecht

De voorbije dagen was er toenadering van paars-wit bij het management van Dirar. Fouad Ben Kouider, zijn manager, bevestigt de interesse, maar voegde er direct ook aan toe dat Dirar geen interesse heeft in een terugkeer naar België. "Nabil is vereerd dat een club als Anderlecht aan hem denkt, maar op dit moment is er geen sprake van een terugkeer naar België", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Dat Dirar volgend seizoen geen ploegmaat is van Youri Tielemans is wel niet ondenkbaar. Na vijf seizoenen wil hij Monaco verlaten omdat hij minder aan spelen toekomt, mede door blessures. "Nabil geniet van twee clubs concrete interesse", aldus Kouider. "Een Turkse topclub en een club uit de Premier League. We zullen zien."