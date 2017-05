'Napoli wil 4,5 miljoen euro neerleggen voor Belg van Gent'

door Johan Walckiers

Napoli wil straks komen onderhandelen over Thomas Foket

Foto: © photonews

Zoals we vorige week al gemeld hadden, is de Italiaanse topclub Napoli bijzonder geïnteresseerd in Thomas Foket. En nu zou de interesse bijzonder concreet geworden zijn voor de Gentse rechtsachter.