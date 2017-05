Niet die van Tielemans, maar wel deze Belgische transfer is volgens Brusselmans de belangrijkste tot nu toe

door Redactie



Niet die van Tielemans, maar wel deze Belgische transfer is volgens Herman Brusselmans de belangrijkste tot nu toe

Foto: © Photonews

Herman Brusselmans heeft over heel wat zaken een uitgesproken mening, dus ook over het voetbal. Zo is de schrijver/analist van mening dat niet de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco, maar wel de overgang van Philippe Clement naar Waasland-Beveren tot dusver de belangrijkste transfer is.