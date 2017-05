Zetterberg is zeker: "De ideale vervanger voor Tielemans, ik vergelijk hem met Pirlo"

Zetterberg is fan van de speelstijl van Kums. "Ik herinner me de jonge Kums nog. In enkele wedstrijden met de beloften vond ik hem al zeer goed. Maar toen was hij nog niet klaar voor het eerste elftal. Ondertussen heeft hij een grote evolutie gemaakt", vertelt de publiekslieveling van het Astridpark in HLN.

Zetterberg heeft zelfs een opvallende vergelijking. "Bij Gent presteerde hij uitstekend - zeker in de Champions League. Hij zou de gedroomde opvolger zijn voor Tielemans. Kums kent Anderlecht en past volledig in de huisstijl, met zijn vista en passing. Weet je, ik vergelijk hem met Andrea Pirlo. Even goed is hij niet, maar hun manier van voetballen komt sterk overeen."