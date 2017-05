Komt nieuwe megatransfer naar China dichtbij? "We hebben al mondeling akkoord"

De 27-jarige Aubameyang heeft de interesse gewekt van PSG, AC Milan en een aantal clubs uit de Chinese Super League. Tianjin Quanjian, de club van Axel Witsel, zou zelfs meer dan 85 miljoen op tafel willen leggen, met een weekloon van ongeveer 500.000 euro.

Al lieten ze wel nog niet in hun kaarten kijken. "Een beslissing over welke speler die we in de zomer gaan kopen, is al genomen. En we hebben al een mondeling akkoord met hem", zei bestuurder Shu Yuhui. "Een officieel contract hebben we nog niet getekend en ik ga de naam van de speler ook niet bekend maken omdat we vorige keer zo een transfer misliepen."