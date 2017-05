Sterkhouder AA Gent afgeremd door blessures, maar: "Gent is niet mijn plafond"

Eerlijk? Zonder die blessure bij de start van de play-offs, mocht Neto wellicht uitkijken naar een transfer. Al enkele transferperiodes zijn er geruchten, maar Neto werd pas dit seizoen eigendom van de Buffalo's. Denkt hij aan een vertrek?

"Daar praat ik nooi over, over een vertrek", lachte de Braziliaanse middenvelder. "Ik hoop alvast om hier te blijven. Ik weet niet of mijn manager en Michel Louwagie al gesproken hebben."

Áls ik vertrek, moet het een goeie zaak zijn voor iedereen -Renato Neto

Zijn ster is alvast een pak groter geworden na die Champions League-campagne. "Dat is waar, andere clubs zien die Europese wedstrijden ook. Als andere ploegen geïnteresseerd zijn, wil dat toch zeggen dat je iets goed doet."

"Ik hoop vooral dat ik volgend seizoen mijn niveau terug kan halen en zo opnieuw kan laten zien wat ik kan." Want Gent is niet het plafond voor de sterke Braziliaan. "Dat hoop ik, maar die blessures hebben me een beetje afgeremd. Alleszins, als ik vertrek, moet het een goeie zaak zijn voor alle partijen."