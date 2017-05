Neto ergerde zich in Brugge en tegen Charleroi: "Het was alsof er op mijn knie stond: 'Schop hier maar!'"

Damien Marcq beet de kop af, met een stevige tackle. “In de wedstrijd tegen Charleroi had ik écht schrik. Het was vlak op die plaats waar ik geopereerd werd. Toen dacht ik echt dat ik opnieuw een probleem had.”

Ook in Brugge kreeg hij ervan langs. “Het is ongelooflijk, opnieuw recht op die plaats. Het is alsof ik hier wat gekleurde verf hangen heb, van ‘trap hier maar, jongens!’” Gelukkig kon hij de wedstrijd zonder problemen uitspelen en heeft Neto met de zomerstop voldoende tijd om die knie helemaal te laten helen.