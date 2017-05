Sevilla meldt zich bij Club Brugge (maar zijn ze kapitaalkrachtig genoeg?)

José Izquierdo wil naar een Europese topcompetitie, maar zover is het nog bijlange niet. Brugge wil om en bij de 20 miljoen (of daar zo kort mogelijk bij) voor zijn Gouden Schoen en voorlopig ligt zo'n bod niet op tafel. Sevilla heeft wel al verkennend contact opgenomen, maar nog geen bod neergelegd, weet HLN.

De Spaanse subtopper zou wel genoeg geld hebben, maar of ze ook zo diep in de buidel willen tasten voor de flankspeler is maar de vraag. Club stelt zich stug op, want aanbiedingen van 9,5 en 12 miljoen werden al geweigerd. Ook Inter Milaan deed al een concreet bod, maar dat werd ook geweigerd omwille van niet eens in de buurt van hun vraagprijs.