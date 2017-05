Buffel vindt dat het seizoen sowieso al geslaagd is: "Ik ben het niet eens dat als we verliezen we met lege handen achterblijven"

Buffel laat er geen twijfel over bestaan. “We moeten er niet flauw over doen. Als we zaterdag of eventueel de woensdag nadien verliezen, zou de ontgoocheling groot zijn", zegt hij in HBvL. "Voor mij is dit misschien de laatste kans op Europees voetbal. Maar denk je dat die van Sint-Truiden niet teleurgesteld zullen zijn, als wij winnen?"

"Natuurlijk wel. Die ruiken hun kans, die willen deze derby niet verliezen. Ze weten: in één match kan alles. Ik ben het er trouwens niet mee eens dat we met lege handen achterblijven, als we in het zicht van de meet sneuvelen."

Genk deed mee tot in de kwartfinales van de Europa League. "We hebben dit seizoen veel prestige bij mekaar gevoetbald. In de Europa League, in play-off 2. Ik zie een parallel met zeven jaar geleden. Ook toen verliep het seizoen moeilijk. Vanhaezebrouck ging, Vercauteren kwam en kende een moeilijke start. Maar naar het einde van de competitie toe viel alles in de plooi.”