Veel geruchten, maar nog niets concreets, al moet Gent-speler wel vijf miljoen kosten

door Johan Walckiers

Thomas Foket heeft nog geen concrete aanbiedingen

Er is al veel geschreven over de Italiaanse interesse voor Thomas Foket. Tot nu toe is er echter nog geen concreet bod binnengelopen bij AA Gent of bij Foket zelf. Al wil Michel Louwagie het wel hard spelen.