Na Kums en Sels nu ook Belgische topclubs in strijd voor derde ex-Buffalo? 'Jacht is geopend'

De eerste naam op het to do-lijstje van Van Holsbeeck, is die van Sven Kums. Anderlecht gaat vol voor zijn gewezen jeugdspeler die nu eigendom is van Watford en het voorbije seizoen op huurbasis bij Udinese aan de slag was. Maar ook Gent probeert hem nu nog binnen te halen.

Maar er is meer: ook voor Matz Sels op huurbasis zouden ze bij Anderlecht wel iets voelen, om zo Mile Svilar een extra jaartje tijd te gunnen om echt de rol van eerste doelman op te nemen.

En nu wil paars-wit ook Depoitre weghalen bij het noodlijdende Porto. Al moet de spits wel zes miljoen euro kosten, waardoor Anderlecht nog even de kat uit de boom wil kijken. Ondertussen zit wel de halve Ligue 1 ook achter de aanvaller, mogelijk dat ook AA Gent of andere topclubs in België zich nog gaan mengen in de debatten.