Drama voor Arsenal-fans? 'Hij blijft nog twee jaar'

Het is de vraag die al een heel seizoen op ieders lippen brandt en het Arsenal-kamp danig verdeelt. Heel wat fans hebben het wel gezien onder Wenger, maar anderen houden vast aan het mooie voetbal dat de Fransman op de mat legt.

Wel voor die eerste groep is er alvast slecht nieuws. Volgens Engelse bronnen maakt het zelfs niet uit of hij vanavond de FA Cup wint of niet. Er zou sowieso een nieuw contract van twee seizoenen klaarliggen voor de 67-jarige Wenger. Hij is al sinds 1996 coach van The Gunners.