OFFICIEEL: Beerschot-Wilrijk haalt eerste versterking bij ploeg uit play-off 1

"KFCO Beerschot Wilrijk heeft zijn eerste "in"-transfer voor het seizoen 2017-2018 binnen. Zonet zette Karim Essikal zijn handtekening onder een contract dat hem voor twee seizoenen (met optie voor een extra jaar) bindt aan onze club", klinkt het op de webstek van Beerschot-Wilrijk.

De Belgisch-Marokkaanse verdedigende middenvelder kreeg in 2015 zijn debuut in het eerste efltal van Zulte Waregem, maar kon na een zware botsing met Kara Mbodj in play-off 1 nooit zijn oude niveau halen.

Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Moeskroen, maar ook daar kon hij niet al te veel speelminuten genereren. Volgend seizoen krijgt hij in 1B dus een nieuwe kans om aan zijn toekomst te werken. "Welkom bij "de ploeg van't stad", Karim!"