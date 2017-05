Opmerkelijk: Wie profiteerde nu het meest Ã©n het minst van schoten op het doelhout?

Het is vaak een matchbeslissende fase, of een bal net wel of net niet in doel verdwijnt. Vooral knallen op de paal of de lat zorgen al eens voor frustratie aan de ene en opluchting aan de andere kant. Net als bij scheidsrechterlijke dwalingen is er een mantra. Aan het eind balanceert zich dat.

Wel daarover wil Charleroi wellicht het één en ander kwijt. In de reguliere competitie liepen de Carolo's maar liefst elf punten mis door knallen op het kader. Dat zijn er acht meer dan Moeskroen, de andere 'grote' pechvogel.

Wie profiteerde dan het meest? Neen het is geen team uit de top-zes, die overigens hetzelfde bleef, op de plaats van Charleroi na. Waasland-Beveren en Kortrijk hadden het meeste meeval. Zij kregen elk maar liefst zes punten bij.