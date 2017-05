Mertens beslist over toekomst en doet dat in stijl

Er was immers lang twijfel of Mertens wel bij Napoli zou blijven na zijn wonderseizoen. Hij zat er de voorbije jaren immers vaak op de bank én er kwam interesse vanuit zowat elke hoek. Maar Mertens houdt van Napoli en Napoli houdt van Mertens.

Hij tweette dan ook trots de foto van de ondertekening van zijn contract. "Napoli, mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst." Hij tekende een contract voor drie extra seizoenen tot 2020.

My past, my present and my future! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/g8UdDoPO2M