Ploegmaats Mertens nemen opmerkelijke beslissing om hem te helpen

Mertens volgt op één doelpunt van Edin Dzeko, die met 28 goals aan de leiding staat. Maar Mertens heeft nog één wedstrijd om die achterstand goed te maken en de titel van Capocanonniere binnen te halen. In een competitie die bekend staat om hun ijzeren verdedigingen toch wel een exploot. Dzeko krijgt met Roma Genoa op bezoek en Mertens trekt naar Sampdoria.

Lorenzo Insigne heeft alvast een duidelijke boodschap. "We gaan, zoals we al een heel seizoen doen, er alles aan doen om Dries te helpen scoren", zei hij. "We gaan proberen hem voor doel te krijgen. Hij verdient het om topschutter te worden."