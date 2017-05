Op dit uur mag het wat meer zijn: Ex-speler Oostende, Antwerp en WB mag zich in de handen wrijven, want getrouwd met deze bevallige schoonheid

De Jong studeerde twee jaar geleden af in Gezondheids- en Welzijnswetenschappen en was enkele jaren tandartsassistente. En ja, in haar ogen is het ook altijd lente.

De Jong werd ooit derde eredame bij Miss België en is al jarenlang de vriendin van Gertjan Martens, die momenteel in de verdediging staat bij Union - maar een verleden heeft bij Oostende, Waasland-Beveren en Antwerp en in de jeugdreeksen ook nog bij Club Brugge en Gent speelde. Sinds dit weekend zijn ze nu ook getrouwd.

