Roberto Martinez zou dinsdag wel eens voor verrassende naam van Club Brugge kunnen kiezen

Dat zou dus toch een redelijke verrassing zijn, want Vanaken speelde een wisselvallig seizoen. Al kwam hij op het einde wel veel beter uit de verf. "Hij heeft mijn aandacht getrokken", aldus Roberto Martinez in La Capitale. "Hij is technisch sterk en zeer efficiënt. Hij kan openingen vinden op moeilijke momenten. Of het genoeg was voor een selectie? Dat hangt af van wie er beschikbaar is."

En bij Genk is er ook eentje die mogelijk zijn droom ziet uitkomen. Timothy Castagne ligt in de weegschaal met Thomas Foket, al kunnen ze er ook alletwee bij zijn. "Hij liet een heel goeie indruk na tijdens de Europese matchen en in de competitie", liet Martinez verstaan.