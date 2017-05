Deze Belgische doelman staat op elke topploeg zijn lijstje (en het is niet Sels)

Hendrik Van Crombrugge speelde geen slecht seizoen bij KAS Eupen. Hij moest zich wel redelijk veel omdraaien, maar met die wankele defensie voor hem was dat ingecalculeerd. Zonder hem was het allemaal nog erger geweest. Elke Belgische topclub heeft intussen al geïnformeerd naar hem, maar een officieel bod is er nog niet binnengekomen.

Van Crombrugge heeft al aangegeven dat hij een overgang naar een grotere club wel ziet zitten, maar hij wil ook aan spelen toekomen. De meeste clubs zijn op zoek naar een tweede doelman. Maar wie weet...