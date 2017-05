De baard van Michel: eindelijk weten we waarom (en 't is wel diepzinnig)

Preud'homme had op het einde wel een indrukwekkende portie gezichtshaar. “En stond ik bovendien in trainingspak langs de lijn. Voor mezelf vond ik dat we in de jungle beland waren, en in de jungle loop je niet geschoren en in kostuum, maar als een wildeman. Het was tijd om ‘back to basics’ te gaan - knokken voor elke meter, voor elk punt", klinkt het in HLN.

Zouden de spelers dat begrepen hebben? "Ik weet het niet. Ik hóópte dat de boodschap aankwam: ‘Il fallait se battre’. Alles wat ik doe, is in functie van mijn spelers. Zij moeten niet eens begrépen hebben waarom ik daar zo stond, als het maar iets teweegbracht in de groep. En daar leek het toch op: we pakten 10 op 12 tot aan de match in Oostende. Nu hebben we het over één fysieke prikkel. Ik deed nog andere pogingen..."