Clement over vertrek bij Club: "Preud'homme lachte met mijn imago"

“Een kleine week voor het einde van de competitie wist ik dat ik geen T1 van Club zou worden", aldus Clement in Het Nieuwsblad. Nochtans lag dat eerst wel op tafel. "Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe zagen mij als een van de kandidaten om Michel op te volgen. Echt. Naast andere mensen."

Toch werd van dat pad afgeweken. "In een gesprek met Vincent en Bart kreeg ik te horen dat Club heel veel appreciatie had voor het werk dat ik geleverd had, maar dat de timing om mij T1 te maken niet goed zat. Ik was overtuigd dat ik het verhaal bij Club kon voortzetten."